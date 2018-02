Ilse wint Boerenbond Persprijs met samenvatting eindwerk 27 februari 2018

Tijdens de Agridagen in het Kempense Ravels is de Boerenbond Persprijs uitgereikt aan een bachelor en master die een artikel instuurden waarin ze hun eindwerk samenvatten. Bij de bachelors viel Ilse De Volder uit Ruiselede in de prijzen, met haar werk rond zoogtechnieken bij biggen. Het artikel van de oud-studente Biotechnologie aan de VIVES-hogeschool in Roeselare verscheen inmiddels in de jongste editie van het magazine Management & Techniek, terwijl de prijs haar 1.000 euro opleverde. In haar bachelorproef speelt Ilse in op het alsmaar stijgende productiegetal in de varkenshouderij, wat betekent dat evenwichtige zoogtechnieken voor biggetjes belangrijk zijn. (SVR)