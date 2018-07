Hulde voor drie oudste inwoners van gemeente 14 juli 2018

De gemeentelijke Ouderenadviesraad (GOAR) heeft de drie oudste bewoners van Ruiselede in de bloemetjes gezet in lokaal dienstencentrum Den Tap. Het gaat om Alina Vande Walle (106), zuster Maria Debevere (99) en Maria Billiet (97). Oorspronkelijk wilde de GOAR de oudste vijf Ruiseledenaars trakteren op een feest, maar Luciana Bruggeman (98) en Marie Christiaens (98) konden niet aanwezig zijn. De drie kranige dames kregen een glas aangeboden vergezeld van een streepje muziek. Nadien was er koffie met taart.





(SVR)