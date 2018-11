Hobbybeurs in zaal Polenplein 13 november 2018

De derde editie van de Hobby Christmas Beurs vindt dit weekend plaats in zaal Polenplein. Verschillende standhouders bieden onder andere zelfgemaakte juweeltjes en kaartjes aan, terwijl er ook een aantal workshops op het programma staan. Bezoekers kunnen na het snuisteren ook uitblazen met koffie, soep of pannenkoeken. De beurs is zaterdag open tussen 13 en 17 uur en zondag tussen 10 en 18 uur. (SVR)