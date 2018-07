Hevige brand maakt alleenstaand huis onbewoonbaar 30 juli 2018

Johnny Haeck (65) en zijn echtgenote Nadine De Loof uit de Zandstraat in Ruiselede moeten op zoek naar een onderkomen waar ze de volgende maanden, misschien wel een jaar lang, kunnen wonen. Zaterdagavond legde een hevige brand vrijwel hun hele woning in de as. "Ik was op tv naar de match KV Kortrijk-Anderlecht aan het kijken", vertelt Johnny. "Mijn vrouw was er niet, zij was bij haar hoogbejaarde moeder die ernstig ziek is. Plots hoorde ik eigenaardige geluiden. Ik ging kijken naar de achterzijde van de woning maar zag niks. Maar een seconde later waren er veel rook en vlammen bovenaan de trap. Ik besefte dat weglopen de enige goede optie was." Johnny moest machteloos toezien hoe de vlammen ongenadig en snel toesloegen. "Onze bovenverdieping is helemaal in hout opgetrokken. Bovendien stonden de twee kantelvensters in het dak wagenwijd open, om te verluchten na de hitte van afgelopen week. Er stond ook veel wind. Allemaal factoren die in ons nadeel hebben gespeeld." Nadine De Loof, die tijdens de bluswerken ter plaatse kwam, was helemaal van de kaart. Dat was ook het geval voor hun drie kleinkinderen. "De brand is ontstaan op de logeerkamer van de kleinkinderen maar ze waren er gelukkig niet", zegt Johnny. De brand lokte nogal wat nieuwsgierigen naar de landelijke Zandstraat die enkele uren plaatselijk afgesloten was voor alle verkeer. (VHS)