Het Rommelt in het Park 17 april 2018

Voor het 23ste jaar op rij organiseert het Ruiseleedse rommelmarktcomité op dinsdag 1 mei 'Het Rommelt in het Park'. De kraampjes worden opgezet om 6 uur in het park naast de kerk en vanaf 11 uur is er een streepje muziek. De opbrengst gaat dit jaar naar vzw De Bayakayavrienden uit Zwevezele.





Geïnteresseerde standhouders kunnen contact opnemen via 0495/75.44.00. (SVR)