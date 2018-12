Greet De Roo legt opnieuw de eed af als burgemeester van Ruiselede Sam Vanacker

16u33 0 Ruiselede Greet De Roo (RKD) heeft dinsdagnamiddag in Brugge al voor de derde keer in haar carrière de eed afgelegd als burgemeester van Ruiselede. Dat deed ze in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.

Greet - officieel Margareta- De Roo is al sinds 2007 burgemeester van Ruiselede en op 1 januari start ze haar derde ambtstermijn. Op 14 oktober kreeg ze 1.223 voorkeurstemmen achter haar naam. Geen enkele andere kandidaat haalde de kaap van de duizend stemmen in Ruiselede.

Desondanks was het dit keer met de hakken over de sloot voor de partij van de burgemeester. Oppositiepartij Respect haalde - mede dankzij de overstap van voormalig RKD-schepen Hannes Gyselbrecht - alles samen 45,6 procent van de stemmen. De RKD kreeg een stevige deuk, maar behoudt de meerderheid in de gemeenteraad, goed voor 9 op de 17 zetels. Drie van de vier huidige schepenen blijven op post. Ilse Volcke, die meer stemmen haalde dan aftredend schepen Chris Dewinter krijgt voor het eerst een schepenmandaat.