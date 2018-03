Geplande overkapping tennisterreinen in strijd met bouwvoorschriften 17 maart 2018

Het gemeentebestuur was van plan om een mobiele overkapping te voorzien voor de tennisterreinen achter de sporthal, maar dat plan staat on hold. De terreinen liggen volgens de stedenbouwkundige planning namelijk deels in recreatiezone en deels in woongebied. In een woonzone mogen geen recreatieve gebouwen worden opgetrokken, dus de overkapping komt er voorlopig niet. "Een mobiele kap die kan opgezet worden bij regenweer, blijft wel de ideale manier om onze druk bezette sporthal wat te ontlasten", meent sportschepen Frans Debouck (RKD). "We hadden al zo'n 150.000 euro voorzien in het budget en de tennisclub was bereid om zelf in te staan voor de opbouw en afbraak, maar onze stedenbouwkundige ambtenaar heeft ons erop gewezen dat we mogelijk in de problemen kunnen komen ermee. Ofwel zal het ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast moeten worden, ofwel gaan we de tennisterreinen een paar meter moeten verleggen." (SVR)