Gemeenteraad geeft zegen voor bouw nieuw cultuurcentrum op Polenplein Sam Vanacker

20 maart 2019

15u35 0 Ruiselede De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem het voorstel voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum op het Polenplein goedgekeurd. Concrete plannen zijn er nog niet, maar de procedure voor het aanstellen van een ontwerper kan worden opgestart.

Al tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd duidelijk dat de bouw van een nieuw cultureel centrum het belangrijkste project van deze legislatuur zou gaan worden in Ruiselede. De voltallige gemeenteraad ging akkoord met het feit dat het huidige complex op het Polenplein, met de polyvalente zaal, cafetaria ‘t Fonteintje en de naastgelegen loods aan vervanging toe is.

“Aangezien bij de nieuwe brandweerkazerne in de Eeckhoutstraat een nieuwe loods voorzien is wordt de huidige loods op het Polenplein overbodig. Bovendien voldoet de polyvalente zaal niet meer aan de hedendaagse normen”, aldus burgemeester Greet De Roo (RKD). “We hebben behoefte aan een kleine theaterzaal voorzien van de nodige faciliteiten zoals een zittribune en een podium, terwijl er ook nood is aan bijkomende polyvalente ruimte voor de socioculturele verenigingen.”

De gemeenteraad keurde het voorstel goed, waardoor het schepencollege kan starten met de zoektocht naar een ontwerper.

