Gemeente nodigt inwoners uit om samen na te denken over het klimaat Sam Vanacker

27 maart 2019

11u34 1 Ruiselede De gemeente nodigt inwoners uit om rond de tafel te gaan zitten en samen na te denken over het klimaat. De bedoeling is een klimaatplan op te stellen onder de noemer ‘Ruiselede 2030'. Het startschot wordt gegeven op 2 april met een klimaattafel.

Tijdens die klimaattafel zullen de aanwezigen in groepjes verdeeld worden en wordt er gepraat over de thema’s wonen, mobiliteit, leefomgeving en landbouw. Iedereen die ideeën heeft over verkeersveiligheid, extra groen, duurzame energie of waterbeheer is welkom. Op basis van het overleg zal dan het energiebeheerplan van Ruiselede uitgebreid worden naar een breder klimaatplan.

Het initiatief kadert binnen het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, dat Ruiselede samen met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Wingene en Tielt heeft ondertekend. Bij de uitwerking van het klimaatplan worden de gemeentes ondersteund door de West-Vlaamse Intercommunale.

De klimaattafel vindt plaats op dinsdag 2 april van 19 tot 21 uur in de Zaal voor Sport en Spel in de Tieltstraat 46B. Inschrijven is verplicht via milieu@ruiselede.be.