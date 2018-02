Geen gemeenteraad wegens gebrek aan agendapunten 07 februari 2018

De gemeenteraad van februari in Ruiselede is afgelast. Dat laat gemeentesecretaris Rik Wylants weten. De zitting zou normaal op 15 februari plaatsvinden, maar er staan onvoldoende punten op de agenda. Het is lang niet de eerste keer dat een gemeenteraad om deze reden afgelast wordt. Op de raad van januari stonden overigens amper drie agendapunten. Toen zat de gemeenteraad er al na twintig minuten op. (SVR)