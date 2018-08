Fotograaf-kunstenaar Sylvia Konior op RKD-lijst 28 augustus 2018

RKD, de partij van burgemeester Greet De Roo in Ruiselede, heeft zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar.





De Roo is lijsttrekker en gaat daarmee voor een nieuwe ambtstermijn. Op de tweede plaats prijkt schepen Marc De Muynck, op plaats drie staat OCMW-voorzitster Linda Wyckstand. Ook schepenen Frans Debouck en Chris Dewinter zijn er opnieuw bij. Er prijken vijf nieuwkomers op: digitaal marketeer bij Roularta Julie De Coster, bediende Sophie Van Brabant, Pama Industries-vertegenwoordiger Carla Ornelis en kok-kelner Ernest Opsomer.





Bekendste nieuwkomer is fotograaf-kunstenaar Sylvia Konior, die al verscheidene prijzen met haar werken won. Waren al eerder kandidaat en komen nu opnieuw op: Ilse Volcke, Mattias Van de Steene, William Coppens, Koen Defauw en Kristof Vancolen.





De partij trekt naar de kiezer met de slogan 'Gewoon verder met RKD'. (VDI)