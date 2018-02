Folkfestival wint Gulden Wiek 14 februari 2018

Folk Ruiselede heeft de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente in de wacht gesleept. Er waren dit keer vier kandidaten voor De Gulden Wiek: seniorenbeweging Okra, fotoclub Focidia, het trommelkorps en Folk Ruiselede. Aan de prijs is een bedrag van 400 euro gekoppeld. Stefaan Bekaert is tevreden met de erkenning. "Dit stimuleert ons om met nog meer enthousiasme op de ingeslagen weg verder te gaan." Folk Ruiselede bestaat precies tien jaar. (SVR)