FC Doomkerke moet blijven wachten op verwarmingsinstallatie 17 maart 2018

Het sanitair blok, de douches en vooral de verwarmingsinstallatie van FC Doomkerke zijn dringend aan vernieuwing toe.





Eind vorig jaar werd er na een zoektocht van ruim een half jaar eindelijk een aannemer aangesteld, maar die blijkt nu zijn biezen gepakt te hebben. De oorzaak is een onenigheid tussen het bestuur van de voetbalclub en het gemeentebestuur. Het leidde op de jongste gemeenteraad tot een stevige discussie. Volgens oppositieraadslid Marnix Van Daele (Respect), tegelijk bestuurslid van FC Doomkerke, sleept het dossier al veel te lang aan. Schepen voor Sport Frans Debouck (RKD) reageerde fel. "Het probleem is dat het bestuur van FC Doomkerke op eigen houtje andere aannemers heeft gecontacteerd en prijzen is beginnen vergelijken, nádat het gemeentebestuur al een aannemer aangesteld had. Nu kunnen we niet anders dan een nieuwe aanbesteding uitschrijven." Raadslid Van Daele liet weten dat er nooit een degelijk bestek werd opgesteld, waardoor er maar een offerte binnen gekomen is. "Er is ook nooit degelijk overleg geweest met de club zelf", kaatst hij de bal terug. (SVR)