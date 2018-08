Extra voorstelling De Ruyssende Lede tijdens Volksbal 11 augustus 2018

02u27 0

Wegens het grote succes tijdens de Molenfeesten brengt Toneelvereniging De Ruyssende Lede voorafgaand aan het volksbal op vrijdag 17 augustus een extra voorstelling van 'Voadere, waarom koersen wij?'. Het stuk werd tijdens de driedaagse Molenfeesten drie keer opgevoerd en kon telkens op veel bijval rekenen. "In al die jaren dat we toneel brengen op de Molenfeesten is dit het stuk waar de mensen het meest over bezig zijn", zegt voorzitter Patrick Lobbens. "Het gaat over een koppel dat op café zit terwijl hun zoon buiten meedoet met een koers. Vader is bezeten van koers en gaat elke ronde buiten supporteren voor de zoon, moeder deelt de passie minder. Om iedereen de kans te geven om het nog eens te zien, voeren we het nog een keertje op." Aanvang om 19 uur in het park naast de kerk van Ruiselede. De toegang is gratis. (SVR)