Ex-werknemer Peter Gyselbrecht veroordeeld voor laster BIEKE CORNILLIE

11 mei 2018

23u51 0

Het Gentse hof van beroep heeft een ex-werknemer van Peter Gyselbrecht schuldig bevonden aan laster, omdat hij valse verklaringen aflegde in het onderzoek naar de kasteelmoord. De man moet aan Peter Gyselbrecht een schadevergoeding van 2.000 euro betalen.





Tijdens het onderzoek werd de ex-werknemer van Peter Gyselbrecht verhoord als moraliteitsgetuige. V. vertelde aan de speurders over gesjoemel met tachograafschijven binnen het toenmalige transportbedrijf van Gyselbrecht. Volgens de getuige liet Gyselbrecht zich ook in met de smokkel van sigaretten. Daarop besloot de advocaat van Gyselbrecht om de ex-werknemer rechtstreeks te dagvaarden voor laster.





De rechtbank in Brugge sprak de ex-werknemer vrij, nadat de Brugse correctionele rechtbank zich eerder onbevoegd verklaard had. Gyselbrecht ging echter in beroep en krijgt nu gelijk van het Gentse hof van beroep.