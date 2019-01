Ex Aequo voor ‘Zorgend Hart’-award Sam Vanacker

07 januari 2019

14u09 0 Ruiselede Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Zaal voor Sport en Spel werd voor het tweede jaar op rij een ‘Zorgend Hart’ uitgereikt, een prijs voor Ruiseledenaren die zich belangeloos inzetten voor hun medeburgers. Opmerkelijk genoeg was er een ex aequo voor de eerste plaats.

Opnieuw stonden de leden van de Gemeentelijke Ouderenadviesraad in voor de jurering. Er kwamen negentien kandidaturen binnen waarvan er uiteindelijk twaalf genomineerden weerhouden werden. “Na de stemronde bleken zowel Gerda Meulebrouck als Lieve Soens even veel stemmen te hebben”, legt Katrien Christiaens van ZorgSaam Ruiselede uit. “Het is eerder uitzonderlijk, maar we beslisten uiteindelijk om twee eerste prijzen ter waarde van 150 euro toe te kennen aan beide kandidates.” De derde prijs, ter waarde van 100 euro, ging naar Carina Werniers.

Elk van de negentien kandidaten kreeg een kleine attentie, waarna spreker William Coppens de aandacht richtte op de winnaressen. Hij citeerde uit het verslag van de jury: “Lieve Soens stelt zich bijzonder verdienstelijk op voor haar hoogbejaarde buren. Haar hele leven staat in het teken van het zorgen voor mensen dit zowel professioneel als privé. Niet enkel binnen de familiale sfeer maar ook voor alleenstaande medeburgers en jonge buren.”

“Gerda Meulebrouck zet zich dan weer in voor migranten in onze gemeente, onder meer door huiswerkbegeleiding en lessen Nederlands aan anderstaligen. Verder levert ze regelmatig een bijdrage voor Kerk en Leven. Bovendien maakt zij deel uit van een team dat voor een hoogbejaarde dame zorgt.”

Ook Carina Werniers ten slotte zet zich belangeloos in haar buren, terwijl ze ook werkzaam is als vrijwilliger binnen de kerken van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke.