Eind goed, al goed voor Ruiseleedse ezels 08 maart 2018

02u34 0 Ruiselede De twee ezels die sinds vrijdagavond in de wei van Julie Vanneste zaten, zijn weer veilig thuis. Gisteren werden de dieren opgehaald door de eigenaar, die amper vijfhonderd meter verderop woont.

"Zaterdagochtend merkte mijn dochter dat haar twee ezels verdwenen waren", vertelt Jan De Ruyck, die de dieren gisterennamiddag kwam ophalen. "Er bleek een dode boom op de omheining gevallen te zijn, terwijl de gracht erachter ook nog eens dichtgevroren was. Zo zijn ze kunnen ontsnappen."





Zowel dochter Domien als vader Jan reden zaterdag nog de wijde omgeving af op zoek naar de ezels, maar zonder resultaat. "Ik was al bang dat ze ergens tot in Wingene zouden zijn gelopen, tot ik maandag plots een telefoontje kreeg van de vorige eigenaars. Zij hadden contact gehad met de politie en vertelden me dat de ezels in de Abeelstraat zaten. Nota bene op amper vijfhonderd meter van de plaats waar ze ontsnapt zijn. Ze moeten zowat gestopt zijn aan het eerste huis dat ze tegen kwamen. Al ben ik uiteraard blij dat ze hier zo'n goede zorgen hebben gekregen. Daar zijn we erg dankbaar voor." (SVR)