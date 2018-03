Eigenaar verloren gelopen ezels terecht 06 maart 2018

02u33 0 Ruiselede Julie Vanneste (29) uit de Abeelstraat in Ruiselede heeft twee opmerkelijke logées in de weide staan. Twee grote grijze ezels waren vrijdag moederziel alleen op wandel achter haar huis. Julie en haar man namen de dieren in de wei en lanceerden afgelopen weekend een oproep naar de eventuele eigenaar. Gisteren meldde de man zich.

De twee ezels, een merrie en een hengst, blijken eigendom te zijn van een man uit de Bruggesteenweg, relatief dicht bij het huis van Julie. Hoe ze precies op dool geraakten is niet duidelijk, maar normaal worden de viervoeters morgen, woensdag, herenigd met hun baasje.





Dierenliefhebster Julie en haar man, die de verdwaalde ezels vrijdagavond ontdekte en in de wei lieten, contacteerden eerst de politie en lanceerden daarop een oproep naar de eventuele eigenaar. Julie is tevreden dat die inspanningen nu hun vruchten afwerpen. "Het zijn heel lieve dieren, maar we hebben zelf al twee ezeltjes in onze wei zitten. Ze komen weliswaar goed overeen, al kan dat ook zo zijn nadelen hebben. Wij hebben twee merries en daar zit nu een hengst bij. Het is niet de bedoeling dat we straks met kleine ezeltjes zitten." (SVR)