Eerst op de paardenmolen, daarna paardenkoers 20 augustus 2018

Het vernieuwde concept van Ruislé Koers is zondag een succes gebleken. De paarden-en ponykoers, die dit jaar al aan de negende editie toe is, vond voor het eerst op een zondag en niet op maandag plaats. Die beslissing kwam er om niet in het vaarwater te zitten van de koers in Oostende, maar de organisatie maakte van de nood een deugd en zette resoluut in op gezinnen met kinderen. Er waren voor het eerst een draaimolen, een springkasteel en kindergrime, terwijl ook de inrichting van de tent een volledige make-over kreeg. Voorzitter Franky Schotte is een tevreden man. "We doen het zelfs beter dan vorig jaar. Er is hier meer dan duizend man, dus je kan wel zeggen dat we in ons opzet geslaagd zijn. De komende jaren gaan we op dit elan verder." (SVR)