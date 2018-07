Drie BV's doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen 18 juli 2018

02u26 0

Uit een rondvraag van onze krant blijkt dat bekende Vlamingen in de politiek terug van weggeweest zijn. Dit keer zijn er over heel Vlaanderen al zeventig geteld. In onze regio doen drie bekende Vlamingen aan de gemeenteraadsverkiezingen mee. Grote verrassingen levert dat niet op. Hardloopster Veerle Dejaeghere zit in Ardooie sinds deze legislatuur bij oppositiepartij Samenplus in de gemeenteraad en trekt straks ook onder die vlag opnieuw naar de kiezer. In Ruiselede maakt actrice en documentairemaakster Ingrid Devos al sinds 2006 deel uit van de politieke beweging Durven. Sinds deze legislatuur is ze gemeenteraadslid voor de fractie. Straks komt ze opnieuw op. In Izegem is Robin Desmet bij N-VA aan haar eerste deelname aan de verkiezingen toe. Zij haalde in 2016 de halve finale van het televisieprogramma The Voice van Vlaanderen. (VDI)