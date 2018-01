Dijbeenbreuk voor Martine (57) door stormwind 20 januari 2018

02u44 0 Ruiselede Martine D'Hulster is donderdag zwaargewond geraakt tijdens winterstorm Georgina. Een fikse rukwind blies haar omver waardoor ze haar dijbeen brak. Er staan Martine wellicht enkele maanden revalidatie te wachten.

Op het industrieterrein langs de Industriestraat zorgde de felle wind er voor dat ook een paneel van een bedrijf het dreigde te begeven. Dat kwam de zaakvoerder ter ore. Maar omdat hij zelf in Spanje verbleef, vroeg hij aan zijn gepensioneerde werknemer Jacques, waarmee hij nog een goed contact onderhoudt, of hij even een kijkje wou gaan nemen. Jacques sprong samen met zijn echtgenote Martine in de auto. "Ter plaatse stelden we inderdaad vast dat het een kwestie van tijd was vooraleer het losgekomen paneel het zou begeven en op straat zou terecht komen", vertelt Martine vanop haar ziekenhuisbed. "We stapten uit om het euvel te verhelpen. Ik hield het paneel met twee handen stevig vast, maar een plotse rukwind deed me mijn evenwicht verliezen. Ik kwam kwalijk ten val en werd op de straat geblazen. Meteen voelde ik dat er iets niet pluis was. Mijn been deed enorm veel pijn." Toevallige passanten hielden halt en hielpen Jacques en Martine. "Rechtstaan lukte niet meer", vervolgt Martine.





"Met een ambulance werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Een dijbeenbreuk is het verdicht. Deze namiddag (gisteren namiddag, red.) moet ik onder het mes. Hopelijk verloopt dat goed. Maar ongetwijfeld kijk ik tegen enkele maanden revalidatie aan. In een fractie van een seconde was het gebeurd." Gelukkig kan Martine rekenen op de deskundige zorgen van twee kinderen die (bijna) verpleger zijn. "En van mijn echtgenoot natuurlijk", besluit ze. (VHS/LSI)