Den Tap, bib en Stekelbees houden samen open deur 07 juni 2018

Onder de noemer 'Buurten rond de Koer' houden dienstencentrum Den Tap, de bibliotheek en landelijke kinderopvang Stekelbees deze zaterdag een gezamenlijke opendeurdag. Tussen 10 en 14 uur is iedereen welkom op 'de koer' in de Nieuwstraat 8 om kennis te maken met het aanbod van de drie organisaties. Er kan gesnuisterd worden tussen de boeken van de bibliotheek, terwijl er voor de kinderen animatie voorzien is in de vorm van kindergrime en een visvijver. Vrijwilligers en medewerkers van de drie organisaties zorgen voor een hapje en een drankje. (SVR)