De Ruyssende Lede speelt ‘Wijk Aan Zet’ Sam Vanacker

15 januari 2019

12u45 0

Koninklijke toneelvereniging de Ruyssende Lede pakt dit voorjaar uit met de toneelvoorstelling ‘Wijk aan Zet’. Het stuk gaat over hoe de inwoners van een woonwijk beslissen om hun jaarlijkse wafelenbak te moderniseren, maar niet alles verloopt zoals gepland. Het komische stuk van auteur Jan Monbaliu wordt geregisseerd door Stefaan De Cloet, bekend van het Tieltse Theater Dakwerken.

De voorstellingen vinden plaats in zaal Polenplein en staan gepland op vrijdag 8, 15 en 22 februari, op zaterdag 9, 16 en 23 februari en op zondag 17 februari. Tickets reserveren op www.deruyssendelede.be of tijdens het voorverkoopmoment in CC Polenplein op 19 januari tussen 10 en 12 uur.