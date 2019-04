Buurtvergadering: beslis mee over herinrichting De Koer Sam Vanacker

09 april 2019

13u02 0 Ruiselede Vzw Curando, landelijke kinderopvang Stekelbees en het gemeentebestuur plannen een herinrichting van de oude speelplaats van de voormalige jongensschool. Om wat inspiratie op te doen wordt op 18 april een buurtvergadering georganiseerd in Den Tap.

De Koer, zoals de open ruimte ter hoogte van bibliotheek Het Portaal genoemd wordt, ligt tussen de Nieuwstraat en de Aalterstraat in Ruiselede en kan bij goed weer een mooie troef zijn voor zowel de bezoekers van het aanpalende dienstencentrum Den Tap als voor de kinderen van de nabijgelegen kinderopvang. Bedoeling is nu om die koer opnieuw in te richten met het oog op de gebruikers ervan. Concreet spreken we dan over pakweg een petanquebaan of enkele speeltoestellen.

Ontmoetingsplaats

“De directe aanleiding was het bijzonder succesvolle initiatief ‘Buurten rond de Koer’ van juni vorig jaar”, legt Geert Sturtewagen van Den Tap uit. “Toen organiseerden het dienstencentrum, de bibliotheek en de kinderopvang voor het eerst een gezamenlijke opendeurdag op en rond de koer en dat werd een regelrecht schot in de roos. We willen van de koer een gezellige ontmoetingsplaats maken voor de buurt en voor verschillende generaties, uiteraard met aandacht voor veiligheid en voor toegankelijkheid.” Wie mee wil helpen nadenken over de nieuwe inrichting van de koer is welkom op de buurtvergadering ‘Doe mee met de nieuwe Koer’ op 18 april om 19.30 uur in Lokaal Dienstencentrum Den Tap.