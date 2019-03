Burgemeester haalt zwaar uit naar oppositie na vragen over steun aan Curando: “In 25 jaar nog nooit meegemaakt” Sam Vanacker

12u18 0 Ruiselede Burgemeester Greet De Roo (RKD) haalde tijdens de gemeenteraad dinsdagavond zwaar uit naar oppositiepartij Respect. Die partij had zich tijdens de vorige OCMW-raad vragen gesteld over de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente met vzw Curando. Dat is bij de burgemeester in het verkeerde keelgat geschoten.

Op de OCMW-raad van februari stond de vernieuwing van het samenwerkingsakkoord tussen vzw Curando - dat instaat voor de uitbating van het rusthuis en dienstencentrum in Ruiselede - en de gemeente Ruiselede. In dat akkoord staat onder meer dat het gemeentebestuur een euro per opgenomen inwoner en twee euro per bezoeker betaalt aan Curando. Verder wordt ook een poetsvrouw van het OCMW ingeschakeld als gastvrouw in het dienstencentrum. Oppositieraadslid Lieve Van Erum (Respect) vroeg op heel wat punten verduidelijking terwijl ze ook het kostenplaatje van de samenwerking in vraag stelde. “Er staan duidelijk nog onvolkomenheden in deze overeenkomst. Aangezien dit belangrijke materie is die de gemeente veel geld zal kosten, stellen wij voor dit punt te verdagen.”

Tegenaanval

Burgemeester Greet De Roo voelde zich aangevallen en ging dinsdagavond keihard in de tegenaanval. Ze las een brief voor. “Het is mijn 25ste jaar aan deze kant van de tafel en het is de eerste keer dat ik op deze manier reageer op jullie beschuldigingen en verwijten. De samenwerkingsovereenkomst met vzw Curando bestaat al sinds 2011 en er zijn in de nieuwe overeenkomst geen meerkosten voor de gemeente. Uit jullie vragen blijkt een totaal gebrek aan vertrouwen in Curando. Dit is pure, platte politiek. Curando levert fantastisch werk en dit verdienen de zusters van O.L.V van de Zeven Weeën niet. Wat zij in hun lange geschiedenis verwezenlijkt hebben voor de meisjes en vrouwen van Ruiselede verdient niets dan respect. Respect voor jullie daarentegen? Nee. Dan zeg ik acht maal nee (de gemeenteraad telt acht Respect-leden - red.). Dit moest me even van het hart. Ik ben zelden zo kwaad geweest.”

Dit is platte politiek. Uit jullie vragen blijkt een totaal gebrek aan vertrouwen. Curando levert fantastisch werk en dit verdienen de zusters van O.L.V. van de Zeven Weeën niet. Greet De Roo (RKD)

Na de uitbarsting reageerde Hannes Gyselbrecht (Respect) kort dat het zijn partij vooral om de bewoordingen van de overeenkomst te doen was. “Het ging ons om het document op zich. Voor de samenwerking met Curando staan we uiteraard open. Voor onze ouderen is dit per slot van rekening absoluut een meerwaarde.”