Bewoners woonzorgcentrum Sint-Jozef halen herinneringen op in ‘De Voorplekke’ Sam Vanacker

18 maart 2019

16u29 0 Ruiselede Het Ruiseleedse woon- en zorgcentrum Sint-Jozef beschikt voortaan over een reminiscentiekamer. Dat is een ruimte die volledig ingericht is met oude spulletjes zodat de kamer de sfeer van vroeger uitademt. “Die sfeer heeft een positief effect op ouderen. Vooral voor mensen met dementie kan deze kamer rust en houvast bieden.”

Wie over de drempel van de nieuwe reminiscentiekamer - die de naam ‘De Voorplekke’ kreeg - van Sint-Jozef stapt waant zich minstens veertig jaar terug in de tijd. Op de tafel liggen oude Belgische franken en een doos Sunlight-zeep. De leuningen van de zetels zijn versierd met kant, aan de muur hangen oude foto’s en er hangt zelfs een pijprekje. Er staat zelfs een buiskachel en een oude naaimachine. Net als bij oma. Op de vensterbank ligt een doosje snuiftabak.

‘We hadden nog een ruimte over die we om brandtechnische redenen niet konden gebruiken als gewone kamer, dus leek ons een leuk idee om deze om te bouwen tot een reminiscentiekamer’, vertelt Peggy Torremans van de reminiscentiewerkgroep. “Vorig jaar in mei lanceerden we een oproep bij vrienden en familie van bewoners om oude spulletjes binnen te brengen, terwijl we ook eens samen naar de kringwinkel trokken met de werkgroep. Zo bouwden we langzaam een mooie collectie op. En dankzij enkele scholieren van de schildersopleiding in Deinze hebben onze muren een mooi retromotiefje gekregen.”

“Op deze manier voelt het voor de bewoners aan alsof ze terug in hun eigen huis wonen”, gaat verpleger Glen Van Parys verder. Glen werkt in de dementieafdeling en mocht maandag het lintje van de nieuwe ruimte doorknippen. “Mensen met dementie keren steeds verder terug in het verleden. Voor hen kan deze kamer rust en houvast bieden. De voorwerpen uit het verleden roepen positieve herinneringen op en door die verhalen te vertellen krijgen de bewoners meer eigenwaarde en zelfvertrouwen.”

De kamer kan behalve door het personeel en de bewoners ook door familie gebruikt worden als ontmoetingsruimte bij een bezoek. Aan de deur van ‘De Voorplekke’ hangt een reservatiekalender.