Bewoner blust brand in berging 19 maart 2018

Jan Maertens (58) uit de Zandvleugestraat in Ruiselede heeft zaterdagavond zelf een brand geblust die uitgebroken was in de berging naast zijn woning. "Ik had iets nodig uit de berging en zag dat een raam van de deur zwart zag. Maar het duurde dan nog even voor ik besefte dat er brand was."





De Ruiseledenaar ging het vuur te lijf. "Met succes", zegt hij. "De brand was ontstaan aan een accumulatiekachel. Plastic bakken raakten oververhit en begonnen te smelten, maar ik kon ze naar buiten schoppen. Ook een dossierkast werd aangevreten door het vuur. Maar gelukkig bleef de schade binnen de perken. De brandweer hoefde niet te blussen, maar de brandweermannen controleerden wel of het vuur zich niet had verspreid in de spouwmuren." (VHS)