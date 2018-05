BBQ-boys Karel en Birger publiceren handboek voor beginnende barbecueliefhebber 26 mei 2018

Vanaf dit weekend ligt een gloednieuw barbecueboek in de rekken van de hand van Karel Knockaert en Birger Allary van Tjop's. In 'BBQ Boys' leggen de winnaars van 'Mijn Pop-uprestaurant!' uit welke barbecuetechnieken er zoal bestaan, hoe je het best te werk gaat en wat voor effect dat heeft op de smaak van het eten. Het grootste deel van het boek bestaat uit 68 relatief eenvoudige recepten. "Eigenlijk speelden we vorig jaar al met het idee voor een boek, maar toen was het gewoon te druk. Begin dit jaar zijn we toch even in onze pen gekropen", zegt Birger. "Mensen die het boek in handen krijgen, vertellen ons dat ze onmiddellijk de barbecue bovenhalen." 'BBQ Boys' is uitgegeven bij Segunda en kost 24,99 euro. (SVR)