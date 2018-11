Basisschool De Linde krijgt huursubsidie voor nieuwbouw 09 november 2018

02u26 3

Basisschool De Linde zal bij de ingebruikname van de nieuwbouw vanaf 2020 kunnen rekenen op een jaarlijkse huursubsidie van 71.449 euro.





Het Vlaams ministerie van Onderwijs keurde na een eerdere subsidieronde de aanvragen van vijf extra scholen goed.





De Linde in Doomkerke is bij de gelukkigen. Het geld zal worden gebruikt voor de huur van de nog te bouwen nieuwbouw op de site van het Oudemanhuis naast de basisschool. Die grond werd in 2012 al aangekocht door de gemeente met het oog op een uitbreiding. De plannen voor die uitbreiding worden inmiddels steeds concreter. Het gebouw zal in elk geval zo'n 1.000 vierkante meter beslaan en plaats bieden aan 152 kinderen.





(SVR)