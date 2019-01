Auto tegen paal en voertuig over de kop, maar geen gewonden VHS

31 januari 2019



In Ruiselede gebeurden donderdagmorgen in alle vroegte kort na elkaar twee ongevallen, telkens met automobilisten die zich lieten verrassen door een ijsplek op de weg. Langs de Brugsesteenweg schoof een Ford Focus van de weg. Dat gebeurde iets voor zes uur. De wagen botste tegen een verlichtingspaal, die prompt afknakte en schuin over de rijweg kwam te hangen. De elektriciteitsdraden verhinderden dat de paal volledig naar beneden kwam. De bestuurster van de Ford Focus bleef ongedeerd maar de vrouw was wel flink geschrokken. Een interventieploeg van netbeheerder Eandis kwam ter plaatse om de paal weg te nemen. De brandweer maakte het wegdek weer proper. Nog in Ruiselede, in de Wantestraat, gebeurde ook een ongeval. Daar belandde een auto op z’n dak. Niemand raakte gewond.