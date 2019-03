André (76) ruimt al twaalf jaar zwerfvuil op met omgebouwde kinderwagen Sam Vanacker

05 maart 2019

15u54 2 Ruiselede Gepensioneerd bedrijfsleider André Everaert zorgt er al twaalf jaar voor dat de Pontstraat in Ruiselede er onberispelijk bij ligt. Opmerkelijk: hij gaat altijd op pad met een omgebouwde kinderwagen.

André trekt al sinds 2007 op pad om zijn straat op te ruimen en is daarmee gerust een pionier op vlak van zwervuilacties te noemen. Om de twee weken trekt hij er op uit met zijn karretje en stapt hij het 2,5 kilometer lange traject af op zoek naar blikjes, flessen en ander zwerfvuil. “Ik ben toch iedere keer anderhalf uur bezig, waarna ik thuis kom met een volle zak. In deze tijd van het jaar zijn energiedrankjes duidelijk populair. Wat glas betreft, spannen kleine vodkaflesjes de kroon.”

Pakje Deense sigaretten

André was naast bedrijfsleider ook veertig jaar hobbypiloot. Samen met zijn gezin ging hij vaak met een privévliegtuigje op vakantie. Tijdens zo’n vakantie vond André zijn roeping. “We waren op bezoek bij een bevriend landbouwer in Jutland, aan de bovenkant van Denemarken. Toen we van de landingsbaan richting boerderij reden, ging onze gastheer plots op zijn rem staan. Hij stapte uit en raapte een leeg pakje sigaretten op. Dat moment is me altijd bijgebleven en heeft me gemotiveerd om ook mijn steentje bij te dragen.”

Vindingrijk

De eerste jaren ging André nog de baan op met niets meer dan een zak, een paar laarzen en een paar handschoenen, maar daar kwam drie jaar geleden verandering in. “Een losse zak is niet handig omdat je die telkens weer moet opendoen. Even heb ik het geprobeerd met van die ringen, maar als het een beetje waait is ook dat niet gebruiksvriendelijk. Toen kreeg ik het idee om de kinderwagen te gebruiken die mijn vrouw destijds gekocht had om met de kleinkinderen te gaan wandelen. Die had ze niet meer nodig, dus heb ik er een constructie met twee vuilniszakken op gemonteerd en sindsdien gaat het opruimen een pak makkelijker. Het netje dat onderaan de wagen hing, heb ik tussen de zakken gehangen voor het glas. Aan de zijkant heb ik een haakje gehangen voor mijn grijptang. Een mens is vindingrijk uit luiheid, niet?”

Ondertussen heeft André ook materiële steun gekregen dankzij de campagne ‘Mooimakers’. “De vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en het jasje heb ik van de gemeente gekregen. Een mooi initiatief. Om mensen warm te maken voor de actie, heb ik trouwens sinds vorige week mijn eigen Facebookprofiel. Als iedereen die mijn actie een duimpje omhoog heeft gegeven straks ook zelf de straat op trekt, zal Ruiselede er nog nooit zo netjes hebben bijgelegen.”

Geitenkadaver

Volgens André is de hoeveelheid zwerfvuil in de Pontstraat er het laatste decennium weinig op achteruit gegaan. “Toen hier in 2015 eenrichtingsverkeer ingevoerd werd, had ik verwacht minder afval te vinden, maar het tegendeel is waar. Veel truckers hebben hun weg langs hier gevonden. Ooit lag hier een computer in de gracht. En op tweede kerstdag 2018 lag een zwarte zak met een geitenkadaver voor mijn deur. Verder is het ook wel opmerkelijk dat het type zwerfvuil verandert met de seizoenen en zelfs met de economie. In volle economische crisis lagen hier veel meer bierblikken dan vandaag.”

Verantwoordelijkheidszin

Afsluiten doet André met een positieve noot. “Ik heb de indruk dat er bij jongere mensen toch een andere mentaliteit heerst. Twintigers en dertigers zullen minder snel iets op de openbare weg gooien dan veertigplussers. Hun verantwoordelijkheidszin is sterker. Zo gaan ze er ook altijd voor zorgen dat ze een bob mee hebben als ze uitgaan. Dat is veelbelovend voor de toekomst.”