90-jarige lichtgewond na klap tegen paaltje 05 november 2018

02u22 1

In de Brandstraat in Doomkerke bij Ruiselede is gisterenmiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een 90-jarige bestuurder uit Ruiselede reed met zijn grijze Peugeot in de richting van de Wingenesteenweg toen hij in een flauwe bocht naar links de controle over zijn stuur verloor. Hij week uit naar rechts en knalde tegen een duiker. Daarna sloeg het voertuig over de kop om uiteindelijk op zijn dak te belanden. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de bejaarde man snel uit zijn benarde situatie halen. De man zelf raakte slechts lichtgewond en kon al snel weer rechtop staan. Hij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. (AHK)