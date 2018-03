"Vanaf nu drink ik enkel nog Alberkes!" JARIG FC DOOMKERKE VERRAST JARIGE VOORZITTER (70) MET EIGEN BIERTJE CHARLOTTE DEGEZELLE

12 maart 2018

02u25 0 Ruiselede Maten, makkers, 'n Alberke! FC Doomkerke viert haar 70-jarig bestaan en ook voorzitter Albert Vancolen blaast 70 kaarsjes uit. Als dank voor z'n jarenlange inzet verraste de club haar opperhoofd zaterdag met een verrassingsfeestje en een uniek cadeau: 'n Alberke.

"Bij FC Doomkerke kent iedereen elkaar en heeft iedereen respect voor de ander of die nu goed kan voetballen of niet. Het is hier een beetje zoals bij FC De Kampioenen en Albert Vancolen is onze Balthazar Boma", steekt jeugdcoördinator, en bezieler van de verrassing voor Albert, Hein Haerinck van wal. "FC Doomkerke bestaat dit jaar 70 jaar en Albert is even jong als onze club. Al 35 jaar is hij actief als voorzitter en daarom staken wij samen met Brouwerij Strubbe de koppen bijeen. Na veel vergaderingen en proeverijen maar weinig Dafalgans is 'n Alberke een feit."





Mijn tweede thuis

Albert Vancolen was zaterdagavond compleet van zijn melk na deze geste van zijn FC Doomkerke. Hij vluchtte zelfs eventjes weg in de coulissen van de kantine om z'n emoties de baas te kunnen. FC Doomkerke is dan ook z'n leven. "Al van m'n acht jaar kom ik elke zondag naar de voetbal, soms zelfs twee keer per dag. Ik heb zelf gespeeld van m'n 10 tot m'n 24 jaar, werd vervolgens ploegafgevaardigde, belandde in het bestuur en ben nu al 35 jaar voorzitter. FC Doomkerke is m'n tweede thuis en ik ben dan ook enorm blij met deze verrassing. Het is een mooie waardering, iets wat ik totaal niet verwachtte. Ik ben eigenlijk een echte Rodenbachdrinker, maar voortaan bestel ik steevast 'n Alberke!"





Erg mooi gebaar

Zo'n 150 Doomkerkenaars vierden zaterdag mee met Albert. Ook z'n echtgenote Christiane Sucaet, met wie hij eigenlijk naar de match van Cercle Brugge tegen KFCO Beerschot Wilrijk wou, deelde in de vreugde. "We gaven de tickets aan onze dochter want dit is een bijzonder moment. Albert heeft altijd veel voor de club gedaan, van 's morgens tot 's avonds, van elke zondag de lijnen op het veld witten tot de cabines kuisen. Het biertje is een heel mooi gebaar. Albert is heel emotioneel en dit is wellicht iets te veel van het goede voor hem. 'k Ben benieuwd of hij vannacht zal kunnen slapen."





'n Alberke is blond gersenat van 7,7 graden. Er zijn 1.200 flesjes - of 47 bakken - gebrouwen. Het is, na de Molenaar, het tweede Ruiseleedse bier. "Het is enkel te koop in onze kantine. Bij groot succes sluiten we niet uit dat er eventueel een vervolg komt", weet Hein. In augustus volgt er nog een groot feest met alle (oud-)spelers om de 70e verjaardag van de club te vieren. Mogelijke kersen op de verjaardagstaart worden de overgang van de eerste ploeg naar derde provinciale en de titel "koninklijk".