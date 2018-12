“Tweedehandskleren zijn ook hip en trendy” Vriendinnen steunen goede doel met tweede editie van ‘Tenue’ Sam Vanacker

05 december 2018

09u48 0 Ruiselede Dertien ondernemende dames en twee dappere mannen zijn de voorbije maand elke avond tweedehandskledij aan het sorteren voor de tweede editie van ‘Tenue’ op 8 december. Alles samen worden er tienduizend stuks te koop aangeboden. De opbrengst gaat naar het goede doel.

“Er zijn nog altijd veel vooroordelen rond tweedehandskledij en met deze actie willen we die uit de wereld helpen”, zegt Mathilde Maes. “Gebruikte kleren zijn niet alleen ecologisch voordelig, ze kunnen ook hip en trendy zijn. Dat besef willen wij doen groeien bij jongeren. Toen we samen in de chiro zaten, hadden we alvast de gewoonte om onderling vaak van kleren te ruilen met elkaar. Zo is het idee voor Tenue eigenlijk ontstaan. In steden als Gent of Brussel brengen ‘closet sales’ steeds veel volk op de been, maar in Ruiselede merken we dat er toch nog een taboe rond bestaat. Nochtans kregen we bij onze eerste editie vorig jaar mensen uit alle lagen van de bevolking over de vloer.”

Geen brol

De actie bracht vorig jaar 4.600 euro op voor het goede doel. En dit jaar pakken de dames het nog grootser aan. “Sinds afgelopen zomer zijn we al overal kleren aan het inzamelen. Zo hebben we zelfs ook in Gent een inzamelactie gehouden”, gaat Leonie Boone verder. “Iedereen kan bij ons oude kleren binnenbrengen. Mensen kiezen zelf of ze de kleren gratis weggeven dan wel of ze er iets aan willen overhouden. Dat laatste maakt een belangrijk verschil en daardoor krijgen we ook mooie en dure kledingstukken binnen die mensen anders niet van de hand zouden doen. Al moeten ze wel akkoord gaan dat er minstens een vierde van de verkoopprijs naar het goede doel gaat. We verkopen dus geen brol. Op dat vlak is ook onze locatie een bewuste keuze. De moderne toonzaal van Future Light in de Oude Tieltstraat ligt mijlenver van een rommelmarkt en dat is een enorme troef voor ons verhaal.”

Ambassadrices

Alles samen werden al tienduizend stuks ingezameld, maar niet alles wordt uitgestald. “We maken zelf een selectie en wat overblijft, gaat naar allerlei vzw’s. Anderzijds krijgen we uiteraard ook zelf de eerste keuze”, knipoogt Mathilde. “Maar daar hebben we een limiet op gezet. Tien stuks per persoon, niet meer. En natuurlijk betalen we er ook voor”, verzekert Leonie. Beide vrouwen blijken zich overigens bewust te profileren als ambassadrices van tweedehandskledij. “We hebben deze zomer afgesproken dat we een heel jaar niks anders dan gebruikte kleren zouden dragen. We zijn zes maanden ver en dat lukt voorlopig prima.”

Behalve snuisteren tussen kledij, accessoires en schoenen kun je op 8 december in de Oude Tieltstraat 12A tussen 10 en 22 uur ook genieten van een kom soep, een boterham, een stukje taart of een drankje. De opbrengst gaat naar vzw ‘Don’t hide inside’, een organisatie die in middelbare scholen psychologische problemen bij jongeren bespreekbaar helpt maken.