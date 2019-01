‘Respect Warmt Op’ brengt ruim 2.500 euro op voor goed doel Sam Vanacker

04 januari 2019

18u06 0

De actie waarbij de politieke partij Respect 24 uur aan een stuk op de rollen ging lopen voor het goede doel heeft 2.632,30 euro opgebracht voor vzw De Buidel. Respect blies in het weekend van 22 en 23 december tijdelijk het ter ziele gegane marktcafé De Plaetse nieuw leven in en liet er drie loopbanden installeren. Lopers of wandelaars betaalden 5 euro inleg en konden zich ook laten sponsoren per afgelegde kilometer. De opbrengst is voor vzw De Buidel, een vereniging uit Ruiselede die vakanties en uitstapjes organiseert voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. In de loop van het najaar van 2019 krijgt de actie een vervolg.