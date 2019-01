"Piano's passé? Ze zijn hipper en sexyer dan ooit!" WELKOM in West-Vlaanderen | Familiebedrijf verovert nu ook Nederlandse markt Sam Vanacker

19 januari 2019

10u40 0 Ruiselede Een antiek instrument dat bij de grootouders stof staat te verzamelen. Bij sommigen leeft de perceptie dat een piano passé is, maar niets is minder waar. Dat bewijst Piano's Maene, het grootste pianobedrijf van ons land, dat net de belangrijkste pianohandelaar van Nederland overgenomen heeft. Het instrument is hipper dan ooit: vorig jaar verhuurde of verkocht het bedrijf ruim 2.500 exemplaren.

"Piano's zijn nog nooit zo hip en zo sexy geweest als vandaag. Ze zijn bovendien alomtegenwoordig geworden. En je hoeft heus geen Rachmaninov of Chopin meer te zijn om er eentje in huis te hebben. Zo heeft zowat iedere peuter wel een piano-app op de tablet van mama of papa. Niet alleen kennen kinderen veel meer klassieke muziek dan men beseft, er wordt ook weer enorm veel gecomponeerd voor piano. De drempel is nog nooit zo laag geweest. De pianowereld verandert razendsnel en dat is ronduit fantastisch."

Aan het woord is Stefaan Vanfleteren (49), ceo van Piano's Maene in Ruiselede. Hij nam in 2011 de fakkel over van Chris Maene (65) en staat samen met diens zonen Dominique (38) en Frederic Maene (35) aan het roer van het bedrijf. Ook Chris is nog quasi elke dag in het bedrijf, maar hij zette bewust een stapje terug om de nieuwe generatie in het voetlicht te laten treden. Een switch die zijn vruchten af werpt, want het gaat razendsnel voor het West-Vlaamse familiebedrijf. In 10 jaar tijd groeide de omzet van 7,5 miljoen euro in 2008 tot 13,5 miljoen in 2018. In dezelfde periode steeg het personeelsbestand van 40 naar 61, opende het bedrijf een vijfde filiaal in een voormalige kerk in Limburgse Oud-Rekem, lanceerden ze een webshop én ontwikkelden ze met de 'Chris Maene Straight Strung Concert Grand' hun eigen gepatenteerde concertvleugel.

"Eigenlijk was het niet de bedoeling dat het allemaal zo snel ging, maar de kansen deden zich voor en dan mag je die niet laten schieten", legt Dominique Maene uit. "De markt evolueert en als bedrijf moet je daarin mee. In 2015 hadden we een businessplan met drie doelstellingen. Een vijfde filiaal uitbouwen in Limburg, onze eigen rechtsnarige piano in de markt zetten, en als derde uitbreiden richting de Nederlandse markt. Dat is allemaal veel sneller gelukt dan dat we verwacht hadden. Dit jaar gaan we het dus wat kalmer aan doen en wat gas terugnemen. Al zeiden we dat vorig jaar eigenlijk ook al."

Geen olietanker

"Anderzijds is de schaalvergroting een gegeven waar we niet omheen kunnen. Dat is trouwens in andere sectoren ook zo. De voorbije jaren hebben we elke euro die we verdienden geherinvesteerd in het bedrijf. Meer nog, vaak ging er per verdiende euro zelfs twee euro terug in", gaat Vanfleteren verder. "Maar het is elke euro waard geweest. Ik denk te kunnen zeggen dat we heel erg flexibel ingespeeld hebben op de veranderende tijden. Dat is iets wat je niet van alle familiebedrijven kunt zeggen. Piano's Maene bestaat al sinds 1938. Ondanks die lange geschiedenis slagen we er in om snel en doordacht beslissingen te nemen. En dat is heel belangrijk. Piano's Maene is flink gegroeid, maar ik zie het bedrijf nog steeds als een snel en wendbaar zeilbootje. Niet als een logge oude olietanker."

"We zijn mee veranderd met de klant", vat Dominique (35) het samen. "Toen mijn broer en ik nog kinderen waren, waren pianolessen niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kon het zich permitteren om een piano in huis te halen. Nu leveren wij heel veel oefenpiano's aan huis. Die zijn al te huur vanaf 35 euro per maand. De jeugd is heus niet alleen bezig met hun smartphones. Meer dan ooit proberen ouders de creativiteit van hun kinderen te stimuleren en de piano is daar een bijzonder geschikt voor. De populariteit is gestegen en daarom is ons bedrijf ook niet meer wat het vijf jaar geleden was."

Spelen in de Champions League

In 2018 leverde Maene in België 1.450 verkochte piano's en 1.039 piano's in huur en huurkoop. Daar komen nog meer dan 800 verhuringen van vleugelpiano's voor concerten en evenementen bij. De meerderheid daarvan zijn piano's van Steinway die ingevoerd werden, maar in het atelier in Ruiselede werden vorig jaar ook dertig luxepiano's volledig ambachtelijk zelf gemaakt. De prijzen van die vleugels halen vlotjes de kaap van de 150.000 euro. "Ze zijn het absolute neusje van de zalm. Als er een Champions League zou zijn voor piano's, dan zijn dat onze stervoetballers", zegt Stefaan.

Veertien van die dertig zelfgemaakte piano's waren 'Chris Maene Straight Strung Concert Grand'-piano's, unieke instrumenten waarvan de gepatenteerde onderdelen door het bedrijf zelf ontwikkeld werden. Ze werden gelanceerd begin 2017 en zijn het paradepaardje van Piano's Maene. "Laat ons even terugkeren naar 1880, naar de tijd voor Steinway de wereldwijde standaard werd", legt atelierleider Frederic Maene uit. "Toen bestonden er verschillende types piano's en legden bouwers nog andere accenten. We hebben anderhalf jaar nagedacht en beslisten om bepaalde van die accenten en technieken weer tot leven te wekken in onze vleugelpiano. Het voornaamste kenmerk is dat de snaren 'straight', oftewel evenwijdig aan elkaar liggen in plaats van gekruist, wat voor een heel ander basregister en dus een andere klankkleur zorgt. Er staat al een Straight Strung in het Brugse concertgebouw. En nu onze Nederlandse overname er op zit, hopen we straks ook eentje in het Amsterdamse concertgebouw te krijgen."

Passie

In één zo'n 'stervoetballer' kruipen 1.000 manuren werk. "Het blijft precisiewerk. Piano's bouwen is uiteraard een ambacht dat tot de verbeelding spreekt en dat is een voordeel. Zo hebben we heel trouwe werknemers en staan onze vacatures nooit lang open", gaat Frederic verder. "Het enige nadeel is dat potentiële werknemers soms niet durven solliciteren, omdat ze twijfelen aan hun kunnen. Voor ons is het vooral de passie die telt. Iedereen die hier werkt - van de administratie tot in het atelier - deelt een gezamenlijke liefde voor de piano. Zonder die passie ga je hier heus niet aan de slag. Iedereen die hier werkt is een ambassadeur van dat prachtige instrument."