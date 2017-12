"Dankzij ons is liefde voor goed stukje vlees terug: dat doet deugd" De warmste verhalen van 2017 | 'BARBECUEBOYS' Karel en Birger openen cateringbedrijf SAM VANACKER

02u36 0 Sam Vanacker Birger Allary en Karel Knockaert in hun toekomstige cateringbedrijf in de Bruggestraat in Ruiselede. Ruiselede In 2017 maakte de Amerikaanse 'low 'n slow'-barbecuestijl furore in ons land. Dat is te danken aan de boezemvrienden Birger Allary uit Ruiselede en Karel Knockaert uit Zerkegem. Zij wonnen Mijn Pop-uprestaurant en werken op dit moment aan de realisatie van hun droom: een cateringbedrijf uitbaten. De twee voelen zich nog steeds de koning te rijk. "Weet je dat we bijna de selectie niet hadden gehaald? We hebben hard gewerkt, maar ook zoveel geluk gehad."

Een agent en een verpleger zetten het voorbije jaar alles op alles tijdens hun deelname aan Mijn Pop-uprestaurant.





Karel Knockaert vertelde aan Story dat hij even genoeg had van de ellende waar hij mee in aanraking kwam als hoofdinspecteur. "In onze pop-up kan ik de mensen tenminste eens gelukig maken". Opzet geslaagd, want hij en Birger Allary wisten samen heel wat mensen te verleiden met hun barbecuekunsten. Het duo grilde tijdens zijn deelname zo'n 3.800 kilo vlees en 1.500 kilo vis op hun barbecue. Zo wonnen de twee vrienden op 4 mei de 50.000 euro. Dat geld hebben ze inmiddels geïnvesteerd in een nieuwe uitvalsbasis in Ruiselede. Birger en zijn echtgenote Lily gaven beiden hun job als psychiatrisch verpleegkundige op en namen kort na de zomer in alle stilte een broodjeszaak over in Ruiselede, naast een tankstation met achterin een oude loods. Terwijl Lily het gezicht is geworden van de broodjeszaak, zijn Birger en Karel de laatste maanden druk bezig geweest met de herinrichting van de loods. In de eerste plaats wordt het gebouw de nieuwe thuis van cateringbedrijf Tjop's, terwijl er dankzij een sponsordeal met barbecuefabrikant Weber ook barbecueworkshops zullen worden gegeven. Als alles goed gaat, moet de zaak tegen eind februari of begin maart open gaan. Een eigen restaurant is voorlopig niet aan de orde.





RV

Publiekslievelingen

In tegenstelling tot Birger keerde Karel wel terug naar zijn job na zijn deelname aan het programma. Hij werkt nog deeltijds als hoofdinspecteur bij de Oostendse politie. Eenmaal de werken aan de nieuwe uitvalsbasis van Tjop's achter de rug zijn, is de kans groot dat Karel alsnog fulltime voor de zaak kiest. In ieder geval zijn beide vrienden nog altijd twee handen op één buik. Wanneer we op bezoek gaan in Ruiselede, is Karel net bezig met vloeren plaatsen in de loods. "Birger zit hiernaast", zegt Karel. Hij staat recht en loopt naar het aanpalende kantoortje. Karel opent de deur en ziet Birger achter de computer zitten. "Weer naar porno aan het kijken, Birger?", klinkt het spontaan. Die prettig gestoorde camaraderie die van de barbecueboys de publiekslievelingen maakte is er duidelijk nog steeds.





Underdog

"Weet je dat we eigenlijk zelfs bijna de selectie niet hebben gehaald?", opent Birger. "Dat zijn we zelf pas na het programma te weten gekomen, toen we mochten barbecueën op een feestje van VTM. Daar kwamen we te weten dat het geen haar scheelde of we waren zelfs nooit op de kookproef uitgenodigd geweest. Vanaf dag een waren we dus blijkbaar de absolute underdog." Daar kwam snel verandering in. "Collega's uit de barbecuewereld zijn ons nog steeds dankbaar", gaat Karel verder. "Brisket en pulled pork zitten in de lift. Collega's van ons krijgen nog altijd soms de vraag 'doe maar iets in de stijl van Tjop's'. De wetenschap dat wij de liefde voor het vlees een flinke duw in de rug hebben gegeven, doet nog altijd deugd."





Geen restaurant

"Of we het restaurant missen? Mochten we het écht willen, kunnen we volgende week al in ons eigen restaurant staan", zegt Birger. "We hebben na het programma een pak aanbiedingen gekregen uit onder meer Brugge, Oostende en Blankenberge. Maar onze droom is en blijft om een eigen cateringbedrijf uitbouwen. Een restaurant behoort nog altijd tot de mogelijkheden, maar dan op lange termijn. Want ik heb ook een gezin en het is niet de bedoeling dat we straks met personeel gaan werken. We doen graag eens onnozel, maar eigenlijk zijn Karel en ik allebei voorzichtige mensen. Het leek ons beter niet meteen risico's te nemen. Bovendien zijn we hier thuis in Ruiselede. Het enige wat we op dat vlak wel aanbieden zijn onze gerookte hamburgers. Die zijn te koop in de broodjeszaak en ze verkopen best goed."





Barbecueën op een zandbank

"De bedoeling was dat we tijdens de zomermaanden rustig zouden nadenken over de zakelijke kant, maar daar zijn we niet serieus aan toe gekomen omdat we het zodanig druk hadden", pikt Karel in.





"We konden niet anders dan die plannen even in de ijskast te zetten. Als je vijf dagen per week de baan op bent, heb je weinig tijd voor iets anders. Het zotste wat we hebben meegemaakt? Dat moet de opening van het mosselseizoen in Yerseke geweest zijn. Aan boord van een vissersboot en in het gezelschap van een paar cameraploegen werden we naar een zandbank gebracht op zee, waar we de eerste Zeeuwse bodemmosselen op de barbecue mochten leggen. Crazy was dat. Ook de avondmarkt in Jabbeke (deelgemeente Zerkegem, en tevens de thuishaven van Karel - nvdr.) was wel iets speciaals. Daar stonden de klanten voortdurend rijen dik aan te schuiven voor onze foodtruck. Het hamburgerkraam dat iets verderop stond heeft geen kat gezien."





Droom in vervulling

De foodtruck waarmee de twee vorige zomer op baan waren, was gehuurd, maar Karel en Birger overwegen om er straks zelf eentje te kopen. "Hoe ver we daarin gaan, daar zijn we nog niet helemaal uit. Het gaat om keuzes maken. Een foodtruck is leuk, maar cateringopdrachten blijven onze prioriteit. Hadden we pakweg een miljoen gewonnen, dan zat er misschien al een Tjop's in elke provincie. Al zijn we met elk 25.000 euro toch ook een eind ver gekomen, vooral als je bedenkt dat we drie jaar geleden begonnen zijn in onze garage. Het is zeker een droom die in vervulling gegaan is, maar dromen worden meestal niet zomaar in je schoot geworpen. Wij hebben hard gewerkt, maar ook zoveel geluk gehad."