"Blij dat ik rustig gebleven ben" BRANDWEEROVERSTE HELPT BROER EN SCHOONZUS BEVRIJDEN OP N37 HANS VERBEKE

16 februari 2018

02u34 0 Ruiselede Een zwaar ongeval op de Tieltstraat (N37) in Ruiselede eiste gisterenmiddag drie gewonden. Naast Rudy Vandenabeele (63) uit Waregem gaat het om een echtpaar uit Ruiselede: Filip Lemey (54) en Leen Leman (54). Toeval wil dat de broer van Lemey postoverste is bij de brandweer in Ruiselede. "Makkelijk was het niet, maar ik ben blij dat ik de interventie mee kon helpen sturen", zegt Johan Lemey.

Sabine Claeys (55) uit Ruiselede belde gisterenmiddag rond één uur haar man toen ze stond aan te schuiven in een kleine file op de Tieltstraat. "Op afstand zag ik dat er een zwaar ongeval was gebeurd", vertelt de vrouw. "Er waren nog geen hulpdiensten ter plaatse. Daarom belde ik naar Johan. Terwijl ik hem aan de lijn had, kon ik passeren aan het ongeval. Toen zag ik dat Johans broer Filip en zijn vrouw Leen betrokken waren. Ze zaten gekneld in hun verhakkelde wagen."





Rustig gebleven

Johan Lemey, postoverste bij de brandweer in Ruiselede, wist meteen wat hij ter plaatse kon verwachten. "Maar ik slaagde erin kalm te blijven", vertelt de man. "Thuis heb ik reservekledij liggen van de brandweer. Zo hoefde ik niet eerst naar de kazerne. Ik was snel ter plaatse op mijn Vespa. Eerst heb ik me aangemeld bij m'n Tieltse collega Lieven Rijckaert, want ook hij was met een aantal manschappen uitgerukt. Omdat ik rustig was, kon ik de interventie mee helpen sturen. Het bevrijden van Filip en Leen heb ik aan de collega's overgelaten, maar de hele tijd heb ik op hen ingepraat. Leen kon het eerst worden geëvacueerd. Filip zat behoorlijk zwaar gekneld. Op een bepaald moment daalden zijn medische parameters, waardoor de MUG-arts opdroeg om hem sneller te bevrijden. Ook toen heb ik niet gepanikeerd. De interventie is goed verlopen. Ik ben ook blij dat ik Filip kon overtuigen om tijdens de technische bevrijding pijnbestrijding toe te staan. Het was onverantwoord om daar niet voor te kiezen."





Frontale botsing

De balans van het ongeval, waardoor de N37 bijna drie uur lang plaatselijk afgesloten was, is niet min. Filip Lemey, leerkracht wiskunde aan De Bron in Tielt, liep onder meer een enkelbreuk, een klaplong en een bekkenbreuk op. Hij kan voorlopig nog niet geopereerd worden en is maanden buiten strijd. Echtgenote Leen Leman is er minder erg aan toe. Over het ongeval bestaat intussen meer duidelijkheid. De bestuurder van een kleine bestelwagen met Franse nummerplaat, die vlak achter het echtpaar Lemey reed, verklaarde dat een tegenligger - een grote Mercedes-bestelwagen bestuurd door Rudy Vandenabeele (63) uit Waregem - om nog onbekende reden afweek van z'n rijvak en zo frontaal botste met de kleine Peugeot.





Hechte familie

"Het was al een tijd geleden dat we moesten uitrukken voor zo'n zwaar ongeval", zegt Johan Lemey. "Vroeger gebeurde dat vaker. Ooit verloren hier twee mensen het leven bij een ongeval, een derde raakte levensgevaarlijk gewond. Dat is heftig en met de jaren wegen zo'n incidenten zwaarder door. Voor heel wat hulpverleners volgt de mentale klap nog, voor de een wat meer dan voor de ander. Ook ik zal dit op een of andere manier een plaats moeten kunnen geven. Filip is niet zomaar mijn broer. De familie Lemey - vier broers sterk - is een hecht blok. We wonen allemaal op een kleine afstand van elkaar en komen elke week samen", besluit Johan.