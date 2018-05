Zwemzone 'de Plas' zondag voor het eerst open 05 mei 2018

Gezien het voorspelde mooie weer zal de zwemzone van 'De Plas' op Domein Ter Heide in Rotselaar komende zondag voor het eerst dit seizoen officieel de deuren openen. Dat betekent dat de groene vlag zal wapperen en redders er op de veiligheid van de baders zullen toezien. Zondag is iedereen er van 11 tot 19 uur welkom voor een verfrissende duik. Bij mooi weer is de zwemzone in mei en juni open op woensdag en vrijdag, telkens van 14 tot 19 uur, en tijdens weekends en feestdagen van 10 tot 19 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (2,5 euro voor wie met de fiets komt). Inwoners van Rotselaar en kinderen kleiner dan 110 centimeter betalen niets. (SPK)