Zwemmen in de 'Plas' dit weekend mogelijk 02 juni 2018

Omdat voor het hele weekeinde warm weer wordt voorspeld, voorziet de gemeente Rotselaar redders aan de 'Plas'. Zwemmen is daardoor vandaag en morgen toegelaten. Vandaag kan dit van 13 tot 19 uur, en zondag van 11 tot 19 uur. In juli en augustus is de zwemzone van domein Ter Heide dagelijks toegankelijk van 10 tot 20 uur. Inwoners van Rotselaar krijgen op vertoon van hun identiteitskaart gratis toegang. Voor niet-inwoners bedraagt de toegangsprijs 5 euro. Wie met de fiets komt, betaalt 2,5 euro. Meer info: www.rotselaar.be/domein-ter-heide-de-plas. (SPK)