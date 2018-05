Zitdag belastingaangifte 25 mei 2018

Om wie dat wenst bij te staan bij het invullen van de belastingaangifte zal de FOD Financiën op dinsdag 29 mei een zitdag houden in Rotselaar.





Inwoners kunnen die dag van 9 tot 14.30 uur met hun belastingbrief, attesten en identiteitskaart terecht in het Administratief Centrum (Provinciebaan 20) terecht voor hulp.





Tijdens de maanden mei (van 9 tot 11.45 uur) en juni (van 9 tot 14.45 uur) kan wie dat wil voor hulp bij het invullen van de aangifte ook terecht in het belastingkantoor van Leuven, Philipssite 3a.





(SPK)