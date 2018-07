Zeventiger tegen overvaller: "Geld? Krijg je niet" 31 juli 2018

02u25 0 Rotselaar Een 41-jarige Mechelaar heeft zondag geprobeerd een 78-jarige man te overvallen. De veertiger eiste in een bankfiliaal een geldsom van zijn slachtoffer. Die was echter niet onder de indruk en ging daar simpwelweg niet op in. Sterker nog, hij wandelde doodleuk langs de 'overvaller' naar buiten.

De zeventiger uit Rotselaar bezocht zondagochtend de wekelijkse markt in Heist-op-den-Berg. Omstreeks 7.20 uur wilde hij geld gaan afhalen. Het slachtoffer wandelde het bankfiliaal binnen en stond even later oog in oog met een andere man. "Hij eiste vrijwel meteen een geldsom van het slachtoffer", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "De verdachte haalde een vuurwapen boven. Richten deed hij niet, wel liet hij zien aan het slachtoffer." De zeventiger was niet onder de indruk en weigerde. Vervolgens wandelde de Brabantenaar als eerste gewoon weer naar buiten. "Vervolgens wandelde ook de verdachte naar buiten en sloeg op de vlucht met de auto", klinkt het nog bij parketwoordvoerster Claessens.





Nummerplaat genoteerd

Het slachtoffer kon de nummerplaat en het merk van de wagen noteren en verwittigde de politie. Die startte meteen een zoekactie. Het voertuig werd geseind en na een half uur al opnieuw aangetroffen. "Dankzij ANPR-camera's", luidt het. "De verdachte, een 41-jarige uit Mechelen, werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor." Het parket werd ingelicht en vorderde een onderzoeksrechter. In de loop van gisternamiddag werd de veertiger voor onderzoeksrechter Kris Lavens gebracht. Die besloot om de man aan te houden op verdenking van een poging diefstal met geweld en met wapenvertoon. De man werd opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt beslissen of de man in de cel moet blijven. Het wapen en de auto werden in beslagen genomen. Het pistool bleek nadien een speelgoedwapen te zijn. Indien de zaak voor de rechtbank komt, riskeert hij een celstraf tussen de een en vijftien jaar. (TVDZM)