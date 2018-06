Zeventiger overleden in zwemzone van 'de Plas' 21 juni 2018

02u31 0 Rotselaar Aan 'de Plas' van Rotselaar is gisteren in de late namiddag een man overleden. De 73-jarige uit Steenokkerzeel werd onwel, en bewusteloos uit het water gehaald. Ondanks verwoedde reanimatiepogingen overleed hij ter plaatse.

"Het slachtoffer was met zijn kleindochter in de zwemzone pootje aan het baden", weet burgemeester Dirk Claes, die ook onmiddellijk ter plaatse ging. "Omstaanders die zagen dat het slachtoffer in moeilijkheden verkeerde, hebben hem wel meteen uit het water gehaald." Ondanks het stralende weer was zwemmen in 'de Plas' gisteren niet toegestaan.





"Bij gebrek aan redders hing de rode vlag uit. Wel meteen aanwezig waren de bijgeroepen redders van het naastgelegen zwembad Sportoase. Zij zijn meteen reanimatie begonnen, onder meer met behulp van een defibrillator. Ook het mug- en ambulancepersoneel heeft nog een lange tijd alles geprobeerd." Het parket van Leuven kon na onderzoek al vrij snel concluderen dat het om een natuurlijk overlijden ging. Het voert dan ook geen verder onderzoek. Of er voortaan strenger zal toegezien worden op de naleving van het zwemverbod, is nog onduidelijk. Het is voor zover bekend het eerste overlijden aan het meer van Rotselaar. (SPK)