Zevende Dorpelingenkoers 09 mei 2018

In Wezemaal (Rotselaar) vindt op vrijdag 11 mei ter gelegenheid van Wezemaal Kermis de zevende Wezemaalse dorpelingenkoers plaats. Een 50-tal inwoners van groot Rotselaar zonder wedstrijdlicentie koerst vanaf 19 uur in een wedstrijd van tien plaatselijke ronden over een totale afstand van 45 km. Start en aankomst liggen aan Café QV in Wezemaal. Het geheel wordt voorzien van muziek door de Wezemaalse fanfare Sint Cecilia. Nieuw dit jaar is dat de winnaar zich van organisator 'Wezemaal In Actie' tot 'Dorpelingenkampioen van Groot Rotselaar' mag kronen, mét bijhorende kampioenentrui." Inschrijven kan vanaf 18 uur ter plaatse, en via WiaWezemaal@gmail.com. (SPK)