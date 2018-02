Zaterdagtickets Rock Werchter nu al de deur uit 15 februari 2018

02u38 0 Rotselaar Een kleine vijf maanden voor het grootste zomerfestival van het land, zijn alle Rock Werchter-dagtickets voor zaterdag 7 juli - met onder meer Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes en Khalid - de deur uit. Er is een wachtlijst geopend.

Dagtickets voor de andere festivaldagen en combitickets zijn wél nog te koop. Vorige editie vonden elke festivaldag zo'n 88.000 bezoekers de weg naar een uitverkocht festivalpark. Toen was de zaterdag wel al op 26 januari uitverkocht. De combitickets waren toen op 21 maart allemaal de deur uit.





Dit jaar verfijnt Rock Werchter zijn gekende succesformule met een extra podium, The Slope, en een grotere en nog betere festivaltent The Barn. De organisatie maakte gisteren trouwens nog een nieuwe headliner bekend. The Killers zullen op vrijdag 6 juli de tweede festivaldag afsluiten. Andere grote namen die al op de affiche stonden zijn Queens Of The Stone Age, Gorillaz, London Grammar, Snow Patrol, Arctic Monkeys en Nick Cave And The Bad Seeds. Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli. De nog beschikbare tickets zijn te koop via ticketmaster.be. Een dagticket kost 102 euro. Voor een combiticket betaal je 238 euro. (SPK)