Wielrenner Gill Sempels dekt de tafels 07 juni 2018

In de Parochiezaal in de Schoolstraat wordt komende zaterdag de derde eetdag voor wielrenner Gill Sempels georganiseerd. Iedereen is welkom tussen 11.30 uur en 21 uur. Je kan onder meer steak, koninginnehapje of curryworst bestellen.





(SVDL)