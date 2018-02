Wie helpt WinAr graven tellen? ONROERENDERFGOEDDIENST BEGINT INVENTARIS GEMEENTELIJKE KERKHOVEN SVEN PONSAERTS

22 februari 2018

02u57 0 Rotselaar WinAr, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst voor de gemeenten Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar, doet ondertussen meer dan het beheer van het archeologisch patrimonium van de aangesloten gemeenten. Zo start binnenkort de inventarisatie van de gemeentelijke kerkhoven. Daarvoor is de dienst nog op zoek naar vrijwilligers.

"WinAr is al een tijdje niet meer de intergemeentelijke dienst die enkel het archeologisch patrimonium van de gemeenten Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar beheert", vertelt coördinator Veerle Lauwers. "Tegenwoordig kan men bij onze dienst ook terecht met alle mogelijke vragen en problemen rond het archeologisch, bouwkundig én landschappelijk erfgoed. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld ook eigenaars van beschermd erfgoed, onder meer bij restauratiedossiers. Voor een goede werking is het echter belangrijk dat we een zo duidelijk mogelijk beeld van de erfgoedkundige elementen van een gemeente krijgen. Daarvoor roepen we nu ook de hulp van de inwoners in."





'Bijzondere' graven

Zo wordt in de lente gestart met de inventarisatie van alle kerkhoven van de vier gemeenten. "Een hele klus die we onmogelijk met ons drieën alleen kunnen klaren", weet Lauwers. "Om te kunnen bepalen welke graven van lokaal historisch belang zijn, doen we graag een beroep op vrijwilligers. Per gemeente zoeken we minimaal vijf geïnteresseerden die na een korte opleiding met pen, papier en fototoestel van graf tot graf willen trekken. Van elk mogelijk 'bijzonder' graf willen we weten hoe oud het is, uit welk materiaal het is opgetrokken, of er ornamenten zijn,... En natuurlijk: wie erin ligt. Misschien is dat wel een graaf, voormalig pastoor, burgemeester, oud-strijder of bekend dorpsfiguur. Met die lijst moeten de gemeentes op termijn kunnen bepalen welke graven best behouden blijven. De kerkhoven van Bekkevoort en Haacht, met onder meer het beschermde kerkhof rond de kerk van Tildonk, komen het eerst aan bod."





Historische streetview

WinAr roept alle geïnteresseerden ook op om mee te bouwen aan een digitale, historische 'streetview' van Vlaanderen. "Onze dorpskernen zijn vooral de jongste 30 jaar zeer sterk veranderd. Het wordt almaar moeilijker om nog een beeld te vormen van hoe het er in het verleden uitzag", weet Lauwers. "Vooral oude foto's, postkaarten en prenten uit vervlogen tijden kunnen een hulpmiddel zijn. Zo is onder meer nog beeldmateriaal van de oude tramlijn Aarschot-Haacht, die in 1903 werd geopend, welkom. Momenteel werken we ook volop aan een inventarisatie van de dorpskern van Werchter. Buiten het feit dat het gewoon leuk is om zien hoe je straat of dorp er decennia geleden uitzag, kan al die informatie ons ook helpen te bepalen hoe de eigenheid van een dorp is ontstaan, welke de niet-beschermde maar toch erfgoedkundig waardevolle gebouwen zijn, en hoe snel het straatbeeld toch wel niet is veranderd."





Iedereen kan zelf beelden opladen en bekijken via www.nostalgeo.com. Meer info op www.winar.be.