Werchterse kermisloop 17 mei 2018

Jogclub Hanewijk organiseert vrijdag in samenwerking met SK Plenke en BC Hanewijk haar eerste Werchterse kermisloop. Joggers leggen in en rond het centrum van Werchter een parcours van 5 of 10 kilometer over landelijke en voor de helft verharde wegen af. Voor de kleinsten tot 12 jaar is er een Kinderloop van 800 en 1.600 meter. De Kinderloop vangt aan om 18.30 uur, de jogging om 19.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 7 euro, een attentie en drankje inbegrepen (kinderen: 2 euro). Start en aankomst op het Werchterplein. Inschrijven daar vanaf 18 uur.





(SPK)