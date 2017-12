Werchterse festivalagenda 2018 bomvol MET TW CLASSIC VOLGEND JAAR ZEVEN FESTIVALDAGEN SVEN PONSAERTS

03u00 0 Sven Ponsaerts Volgend jaar zeven festivaldagen in Werchter. Rotselaar De Werchterse festivalkalender voor 2018 staat vol. Letterlijk. Naast Werchter Boutique (16 juni), het avondconcert van Ed Sheeran (1 juli) en Rock Werchter (5 tot 8 juli), komt er volgend jaar óók nog een editie van TW Classic. Voor die extra zevende festivaldag op zaterdag 14 juli hebben de gemeenten Rotselaar en Haacht hun expliciete toestemming moeten verlenen. "Met deze festivaldag in volle vakantieperiode verwachten we weinig of geen hinder", klinkt het.

Het wordt een drukke Werchterse festivalzomer in 2018, zoveel is zeker. Anders dan door sommigen werd gedacht, komt er bovenop de al goed gevulde festivalagenda nu dan toch ook een editie van TW Classic. Dat maakte concertorganisator Live Nation gisteren, nog net voor Kerstmis, wereldkundig. "Wie er op zaterdag 14 juli allemaal op het Werchterse podium zal staan, mag ik nog niet verklappen. Maar dat we voor deze extra festivaldatum toestemming hebben verleend, is geen geheim", zegt Rotselaars burgemeester Dirk Claes (CD&V). "Dat deze in het weekend na Rock Werchter valt, is een pluspunt. Zo is alles ook sneller weer opgeruimd", aldus Claes.





Sven Ponsaerts

Oké voor politie

"Wij hebben hier misschien wel iets grondiger moeten over nadenken, maar uiteindelijk toch ook volmondig toestemming verleend", zegt de Haachtse burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). "Wij hadden aanvankelijk toch onze bezorgdheden omtrent de beschikbaarheid van de noodzakelijke politiecapaciteit, geen evidentie in volle zomerperiode, en dat bij terreurdreiging niveau 3. Maar voor de federale politie kon het. Het Masterplan Rock Werchter stelt ook dat gemiddeld om de drie jaar één extra, zevende, festivaldag mogelijk is, zolang het totaal van 18 op drie jaar tijd niet wordt overschreden. Het zijn er de voorbije jaren trouwens ook al wel eens minder dan zes geweest, bij afwezigheid van een avondconcert of Werchter Boutique. Maar voor 2019 en 2020 blijft het in totaal bij maximaal 11 festivaldagen, vijf of zes per jaar dus."





Sven Ponsaerts

Niet opeenvolgend

Veel hinder of gemor van de omwonenden verwachten de gemeenten niet. "In volle vakantieperiode, het is zelfs bouwverlof, zal het naar bijvoorbeeld verkeersdrukte toe wellicht allemaal wel meevallen", meent Dirk Claes. "In het verleden was dat op een werkdag wel eens anders." Het gaat ook niet om vier opeenvolgende weekends, zonder 'rustpauze', want dat zagen de gemeenten niet zitten.





"Ook wij ontvangen de jongste jaren nog maar erg weinig klachten over de Werchterse festivals - hooguit een handvol", weet Steven Swiggers. "Het mobiliteitsplan staat ondertussen dermate op punt dat er van een echte 'verkeersstilstand' geen sprake meer is, en de omwonenden worden van voldoende doorlatingsbewijzen voorzien, opdat ze nog aan hun eigen woning zouden geraken."





Deze extra festivaldag genereert natuurlijk ook bijkomende inkomsten voor de twee gemeenten. "Anders dan wel eens wordt gedacht hebben we geen percentage op de omzet van de inkomtickets", zegt Swiggers. "We belasten ook niet langer elke kampeerder of geparkeerde wagen, maar ontvangen wel een vaste vergoeding per festivaldag. Zie het als een compensatie voor de inzet van eigen personeel en de lokale politie, het plaatsen van verkeerssignalisatie en ruimen van afval. Uiteindelijk verdient de gemeente hier niks aan."





Toch geen Stones

De namen op de affiche van TW Classic maakt Live Nation pas volgend jaar bekend. De geruchten dat de Rolling Stones opnieuw Werchter zouden aandoen, worden alvast ontkend. Het volledige Werchterse festivalprogramma is, eens bekend, te vinden op www.livenation.be.