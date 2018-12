Werchterpark sleept award binnen Festivalsite bekroond voor opvallende betontegels met 3D-structuur Kim Aerts

06 december 2018

16u13 0 Rotselaar Het Festivalpark in Werchter is een award rijker. De site werd bekroond voor de opvallende betontegels die het park sieren. Architectenbureau Cluster uit Antwerpen werd daarom uitgeroepen tot winnaar in de categorie voor zichtbare landschapselementen. Studiebureau ARCHITEAM uit Boortmeerbeek deelde mee in de prijs.

De award werd in de wacht gesleept op de Febe Elements Award in Oostende, de jaarlijkse hoogmis van de Federatie van de Betonindustrie. Een onafhankelijke sectorjury nomineerde tot tweemaal toe betonelementen van Festivalpark Werchter. De ‘Precast in Landscape FEBE Elements Award’-nominatie kon er worden verzilverd.

“Voor de wegenis in het park hebben we een unieke betontegel ontworpen. De oppervlakte-afwerking van de betontegel heeft drie verschillende texturen zodat verschillende lichtbrekingen ontstaan naargelang de stand van de zon. De rechte voegen tussen de betontegels worden hierdoor visueel gebroken. Hiervoor werd een 3D-tekening ontworpen op maat van het landschapspark. De aaneenschakeling van de betontegels met een verschillende ruwheid en een verschillende lichtbreking zorgt voor een ruit- en kubusvormige perspectiefwerking. Het geheel toont een optische illusie die een visuele meerwaarde biedt”, legt David Verhoestraete van Cluster uit. Verhoestraete nam de onderscheiding samen met zijn collega’s van technisch bureau ARCHITEAM uit Boortmeerbeek en prefabrikant EURODAL uit Grobbendonk de prijs in ontvangst.

Kabelgoten

De op maat gemaakte kabelgoten die projectpartner EBEMA voor Werchter Park ontwierp, werd eveneens genomineerd, maar kon de nominatie niet verzilveren. De focus daar lag op duurzame vernieuwingen in de betonsector. Om de nodige permanente en tijdelijke bekabeling in het Festivalpark op een veilige en handige manier te waarborgen, creëerde EBEMA een ondergrondse infrastructuur. De innovatieve kabelgoot onder de nieuwe wegen zorgde voor opvallend snelle werken en een minimale impact op natuur en omgeving.

Het Festivalpark werd in 2011 gehuisvest onder de bvba Werchter Park. Zij gaven toen de opdracht om de festivalsite ook buiten het festivalseizoen een blijvende recreatieve invulling te geven. Het 24 hectare grote park werd in mei dit jaar ingehuldigd.

500 bomen

De voormalige koeienweide transformeerde tot landschapspark met lange, verharde wandeldreven, jonge bomen en struiken. Eigenaar Werchter Park spaarde daarbij kosten noch moeite. Onder meer zo’n 1,3 kilometer aan volwaardige wegen, bijhorende riolering en alle mogelijke nutsvoorzieningen over en rond de weide werden aangelegd. Voor de nieuwe dubbele bomendreven, waarin buiten de festivalperiode vrij kan worden gewandeld en gefietst, werden ruim 500 parkbomen geplant. Met de herinrichting werd meteen ook werk gemaakt van een efficiënte drainage: kilometerslange rioleringsbuizen, ‘open molsgoten’ en regenwatertunnels moeten, naast een doordachte nivellering van het terrein, een modderloze weide garanderen. Er werden ook 500 bomen aangeplant. Nieuw is dat het park voortaan ook door derden kan worden gebruikt als ‘polyvalente evenementenlocatie’ voor laagdynamische sociaal-culturele of recreatieve activiteiten. Ondertussen heeft Werchter Park ongeveer 47 hectare onder haar vleugels genomen. Daarbovenop wordt er zo’n 140 hectare gehuurd.